La nonna si stanca del fatto che suo nipote non esca con nessuna e apre un account su Tinder per lui (Di giovedì 4 marzo 2021) Sicuramente in moltissimi conosceranno Tinder, la famosa applicazione per appuntamenti. Ebbene, proprio questa oggi è una parte importante della storia che vogliamo raccontarvi. I protagonisti sono due, uno è Scott Lefever, un giovane di 28 anni, mentre l'altro è sua nonna 82 enne Trina Lazarus. A quanto pare la nonnina della storia è molto affezionata al nipote e ne capisce abbastanza bene in quanto a tecnologia. stanca del fatto che la vita sentimentale del nipote fosse vuota ha deciso di dargli "a modo suo" un piccolo aiuto. Dopo oltre due anni dall'ultimo appuntamento, l'anziana signora si era stancata del fatto che il suo nipotone non avesse al suo fianco una donna. Così, senza chiedere il permesso, ha creato un profilo per lui proprio sulla ...

