Inter in fuga scudetto con Sanchez: 2 - 1 a Parma e +6 sul Milan (Di venerdì 5 marzo 2021) L'Inter vince al Tardini contro il Parma e allunga in classifica. I nerazzurri sono sempre più primi: ora sono a +6 dal Milan. Decisiva la doppietta di Sanchez, in campo da titolare al posto di ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) L'vince al Tardini contro ile allunga in classifica. I nerazzurri sono sempre più primi: ora sono a +6 dal. Decisiva la doppietta di, in campo da titolare al posto di ...

capuanogio : Vittoria numero 6 di fila per l'#Inter, 15° nelle ultime 18 giornate (47 punti 54 conquistati), più 6 sul #Milan e… - GoalItalia : Antonio Conte dopo la vittoria contro il Parma: 'Fuga? Siamo davanti a tutti, ma mancano 13 partite' ?? - fcin1908it : Conte: “Inter, sta aumentando la resilienza. Fuga? Buona la classifica, mancano 13 gare” - RepFcInter : Parma-Inter 1-2, Sanchez manda in fuga i nerazurri - manoACM1899 : RT @supersonico1986: Inter in fuga. Dai creditori. -