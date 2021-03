Il profilo Facebook del generale Figliuolo diventato celebre era in realtà una “truffa romantica” (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel primo pomeriggio di lunedì 1° marzo 2021 l’opinione pubblica italiana ha fatto la conoscenza di Paolo Francesco Figliuolo, generale dell’esercito e nuovo commissario per l’emergenza Covid. Figliuolo è stato scelto dal presidente del Consiglio Mario Draghi per sostituire Domenico Arcuri, responsabile uscente per il coordinamento delle misure di contrasto alla pandemia. Fin dalle prime ore del suo mandato, Figliuolo ha dovuto affrontare una piccola emergenza comunicativa. Nei minuti immediatamente successivi alla nomina, sul web sono infatti comparse alcune immagini tratte da un profilo Facebook che sembrava essere quello personale di Figliuolo, tra le quali una foto contenente il volto del neo-commissario e quello di una donna, circondati da una rosa, tre cuori ... Leggi su facta.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Nel primo pomeriggio di lunedì 1° marzo 2021 l’opinione pubblica italiana ha fatto la conoscenza di Paolo Francescodell’esercito e nuovo commissario per l’emergenza Covid.è stato scelto dal presidente del Consiglio Mario Draghi per sostituire Domenico Arcuri, responsabile uscente per il coordinamento delle misure di contrasto alla pandemia. Fin dalle prime ore del suo mandato,ha dovuto affrontare una piccola emergenza comunicativa. Nei minuti immediatamente successivi alla nomina, sul web sono infatti comparse alcune immagini tratte da unche sembrava essere quello personale di, tra le quali una foto contenente il volto del neo-commissario e quello di una donna, circondati da una rosa, tre cuori ...

