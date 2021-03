Haas 2021: presentata la VF-21 (Di giovedì 4 marzo 2021) La scuderia americana ha presentato la livrea della nuova monoposto Haas per il 2021. Denominata VF-21, la vettura è gemella della VF-20. Sarà guidata da Nikita Mazepin e Mick Schumacher, entrambi al loro primo anno in Formula Uno. Haas 2021: in attesa del 2022? Come facilmente si può notare, la vettura 2021 presentata dalla scuderia americana è la perfetta copia della monoposto 2020 utilizzata da Magnussen e Grosjean. La Haas ha infatti deciso di bloccare tutti gli sviluppi per la stagione 2021, concentrando tutte le risorse per sviluppare al meglio il progetto 2022. Una scelta discutibile quella della scuderia che il team principal Steiner ha definito come un rischio con cui convivere: “Il rischio di ritrovarsi all’ultimo posto in F1 è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) La scuderia americana ha presentato la livrea della nuova monopostoper il. Denominata VF-21, la vettura è gemella della VF-20. Sarà guidata da Nikita Mazepin e Mick Schumacher, entrambi al loro primo anno in Formula Uno.: in attesa del 2022? Come facilmente si può notare, la vetturadalla scuderia americana è la perfetta copia della monoposto 2020 utilizzata da Magnussen e Grosjean. Laha infatti deciso di bloccare tutti gli sviluppi per la stagione, concentrando tutte le risorse per sviluppare al meglio il progetto 2022. Una scelta discutibile quella della scuderia che il team principal Steiner ha definito come un rischio con cui convivere: “Il rischio di ritrovarsi all’ultimo posto in F1 è ...

