Generali, al via Attiva Commercio per 1,7 mln microimprese con 4 mln lavoratori (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Oggi per supportare gli imprenditori di oltre 1,7 milioni di piccole imprese del Commercio con oltre 4 milioni di lavoratori, Generali Italia dà il via a Attiva Commercio, la prima nuova soluzione del 2021, dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del Commercio. La nuova soluzione di Generali Italia è stata presentata oggi da Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, insieme alla ricerca multi-finanziaria Ipsos 2021, delineata in diretta streaming da Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia. Alla presentazione sono intervenuti anche Arianna Nardi, Head of marketing Generali Italia, e Tommaso Ceccon, responsabile Danni Imprese ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Oggi per supportare gli imprenditori di oltre 1,7 milioni di piccole imprese delcon oltre 4 milioni diItalia dà il via a, la prima nuova soluzione del 2021, dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del. La nuova soluzione diItalia è stata presentata oggi da Marco Sesana, Country Manager & CeoItalia e Global Business Lines, insieme alla ricerca multi-finanziaria Ipsos 2021, delineata in diretta streaming da Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia. Alla presentazione sono intervenuti anche Arianna Nardi, Head of marketingItalia, e Tommaso Ceccon, responsabile Danni Imprese ...

fisco24_info : Generali, al via Attiva Commercio per 1,7 mln microimprese con 4 mln lavoratori: Oggi per supportare gli imprendito… - Giornaleditalia : Generali Italia, al via Attiva Commercio. Sesana: 'Sostegno delle micro-imprese ' - Frankf1842 : RT @cdifoggia: Nel capitalismo italiano si possono spendere decine o centinaia di milioni anche solo per lanciare un segnale. Una storia s… - Federiko_Teramo : In Myanmar i generali scelgono la tattica stragista: almeno 38 morti - MassimoChiaram7 : RT @cdifoggia: Nel capitalismo italiano si possono spendere decine o centinaia di milioni anche solo per lanciare un segnale. Una storia s… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali via POLIZIA DI STATO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI I locali di vendita e di lavoro presentavano precarie condizioni generali di pulizia ed igienico - ... infatti dalla documentazione SCIA l'ingresso risulta da via Rizzieri mentre attualmente l'accesso ...

I percorsi ciclopedonali saranno più verdi In via Firenze, in cui sono in corso interventi di potatura degli alberi, le piantumazioni proseguiranno lungo il percorso ciclopedonale e anche nelle nuove aiuole dell'area sosta sulla strada che ...

Generali, al via Attiva Commercio per sostenere le micro-imprese Affaritaliani.it Imprese: Generali da il via ad Attiva Commercio, 1,7 milioni per micro-imprese per ripartire Oggi per sostenere gli imprenditori di oltre 1,7 milioni di piccole imprese del commercio con oltre 4 milioni di lavoratori, Generali ...

Covid e commercio in crisi: Generali lancia nuove proposte Per sostenere la ripresa delle attività commerciali italiane, Generali Italia ha lanciato "Attiva Commercio", un prodotto che offre soluzioni inedite al mondo dei piccoli esercenti.

I locali di vendita e di lavoro presentavano precarie condizionidi pulizia ed igienico - ... infatti dalla documentazione SCIA l'ingresso risulta daRizzieri mentre attualmente l'accesso ...InFirenze, in cui sono in corso interventi di potatura degli alberi, le piantumazioni proseguiranno lungo il percorso ciclopedonale e anche nelle nuove aiuole dell'area sosta sulla strada che ...Oggi per sostenere gli imprenditori di oltre 1,7 milioni di piccole imprese del commercio con oltre 4 milioni di lavoratori, Generali ...Per sostenere la ripresa delle attività commerciali italiane, Generali Italia ha lanciato "Attiva Commercio", un prodotto che offre soluzioni inedite al mondo dei piccoli esercenti.