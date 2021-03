Fibromialgia | un instant book gratuito su diagnosi e terapie

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Colpisce circa 2 milioni di italiani, ma ad oggi è ancora poco conosciuta. La suaavviene con difficoltà e spesso in ritardo. E’ la, patologia che letteralmente significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Ad essa è dedicato l’realizzato da Aisf-Odv, Associazione italiana Sindrome fibromialgica (Aisf), che rappresenta e assiste i pazienti colpiti, di cui 3 su 4 sono donne. Per far conoscere meglio questa patologia, che comporta dolore muscolo scheletrico diffuso e affaticamento, e porre l’accento sulle problematiche principali riguardanti soprattutto i trattamenti, farmacologici e non, a oggi disponibili – riferisce una nota – si è tenuto ieri un webinar dal titolo “, se la conosci ci puoi convivere”. ...