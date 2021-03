“Dice solo caz***e” Lorella Cuccarini sputa veleno e smaschera l’ex gieffina. Di chi si tratta (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora accuse di falsità per la simpatica Maria Teresa Ruta, che durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad alcune confessioni su suoi presunti flirt, smentiti spesso fuori dalla casa. I presunti flirt e la Cuccarini Ad esempio da Simona Tagli nel caso del Principe Alberto di Monaco, o da Alba Parietti riguardo Alain Delon, e addirittura da Francesco Baccini, uno dei diretti interessati. Come sia, nessuno può sapere se la donna stesse realmente mentendo, o se avesse semplicemente ingigantito qualcosa che è accaduto davvero; fatto sta che non tutte le sue affermazioni riguardavano dei flirt, veri o presunti, ma in una occasione avrebbe anche parlato di una collega. Durante una chiacchierata la Ruta parlando della querelle di Lorella Cuccarini con Matano, accusato da lei di essere un ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora accuse di falsità per la simpatica Maria Teresa Ruta, che durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad alcune confessioni su suoi presunti flirt, smentiti spesso fuori dalla casa. I presunti flirt e laAd esempio da Simona Tagli nel caso del Principe Alberto di Monaco, o da Alba Parietti riguardo Alain Delon, e addirittura da Francesco Baccini, uno dei diretti interessati. Come sia, nessuno può sapere se la donna stesse realmente mentendo, o se avesse semplicemente ingigantito qualcosa che è accaduto davvero; fatto sta che non tutte le sue affermazioni riguardavano dei flirt, veri o presunti, ma in una occasione avrebbe anche parlato di una collega. Durante una chiacchierata la Ruta parlando della querelle dicon Matano, accusato da lei di essere un ...

NicolaCaputo : Tanto #odiopolitico per un solo Uomo, unico tra tutti che dice e fa quel che è giusto per salvare l'#italia. Ora tu… - borghi_claudio : SPIEGAZIONE CON FIGURE 1) Legge a favore dei terremotati (quindi c'entrano solo quelli) 2) Emendamento civetta che… - ManlioDS : Il #M5S è il primo protagonista politico a lanciare la parola d’ordine “2050”. Non chiediamo di meglio che diventi… - GAETANO97248087 : MARCO DA MILANO PERCHÉ NON DICE IL VERO? ZINGARETTI BENE LA REGIONE LAZIO MA SE AVESSE FATTO FONTANA QUELLO CHE HA… - sunnycee_s : Con la consapevolezza di oggi, fa proprio effetto ascoltare Stefy che nella notte del 'lettera gate' dice che nella… -