Covid in Piemonte, Valle e Rossi: "Aumentano casi ma non nostra capacità di tracciamento" (Di giovedì 4 marzo 2021) L'assessore alla Sanità Luigi Icardi ha illustrato al Consiglio Regionale l'andamento dell'epidemia Covid, sottolineando la crescita costante e preoccupante dei contagi, e una crescita notevole nelle fasce di età tra gli 11 e i 18 anni. "La nostra preoccupazione – commentano i consiglieri Domenico Rossi e Daniele Valle – è legata al numero dei tamponi. Aumentano i contagi, ma non aumenta la nostra capacità di tracciamento e continuiamo a farne meno di regioni con caratteristiche simili alle nostre. Negli ultimi sette giorni ne abbiamo fatti in media circa 20.000 contro i 30.000 di Veneto ed Emilia Romagna. Inoltre dei nostri 20.000 meno di 8.000 sono molecolari, gli unici in grado di individuare le varianti. Su questo la Regione non può più ...

