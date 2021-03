Agente Insigne: “La rabbia di Lorenzo la comprendo ma non c’è stata nessuna lite con Gattuso” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato a Napolimagazine.com, dove ha ricostruito il post gara del capitano azzurro, suo assistito. Queste le sue parole: “La rabbia di Lorenzo a fine gara, dopo averla recuperata con un assist e un gol, e poi pareggiata in quel modo, la considero più che normale. Ci tengo però a precisare che non c’è stato alcun diverbio con Gattuso. Sono solo ricostruzioni fantasiose”. Pisacane così continua: “Lorenzo ha solo sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un cartellone. Non c’è stata alcuna imprecazione verso qualcuno. Insigne è il primo tifoso del Napoli. Da capitano vorrebbe vincerle tutte le partite, è normale. Insigne perde due volte, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Il procuratore di, Vincenzo Pisacane, ha parlato a Napolimagazine.com, dove ha ricostruito il post gara del capitano azzurro, suo assistito. Queste le sue parole: “Ladia fine gara, dopo averla recuperata con un assist e un gol, e poi pareggiata in quel modo, la considero più che normale. Ci tengo però a precisare che non c’è stato alcun diverbio con. Sono solo ricostruzioni fantasiose”. Pisacane così continua: “ha solo sfogato la suaper il pareggio subito in extremis contro un cartellone. Non c’èalcuna imprecazione verso qualcuno.è il primo tifoso del Napoli. Da capitano vorrebbe vincerle tutte le partite, è normale.perde due volte, ...

