Sanremo 2021 | provateci voi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Amadeus, Fiorellovoi. Provate voi a condurre un Festival didavanti ad una platea deserta, come mai era capitato nella storia della kermesse. Nel pieno di una pandemia e con mille vincoli da rispettare. Amadeus ha abbracciato la sfida caparbiamente e un primo risultato – a giudicare dalla première – l’ha già portato a casa. Per quanto prolissa, rituale e fedele alla linea (quella garantita dallo stesso padrone di casa), il presentatore ha restituito al pubblico una parvenza di normalità attraverso la manifestazione che da sempre rispecchia e riflette la coscienza pop del Paese. Certo, un Festival senza pubblico in sala non s’era mai visto: la surreale mancanza ha dominato soprattutto i primi minuti dello spettacolo, nei quali Amadeus e Fiorello hanno preso le misure con questa dimensione inesplorata (e non certo ottimale) ...