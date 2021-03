Prezzi dei biglietti per Diodato all’Arena di Verona nel 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Diodato all’Arena di Verona nel 2021 per un concerto-evento in programma il 19 settembre. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. La pre-sale ha avuto inizio questa mattina, mercoledì 3 marzo, alle ore 10.00, all’indomani della performance al Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston, Diodato ha riportato la sua Fai Rumore, la canzone con la quale ha trionfato al Festival lo scorso anno tra i Campioni aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla radio, TV e web. Ieri sera Diodato è tornato a Sanremo con un medley emozionante nel corso della serata inaugurale del Festival dedicato alla canzone ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)dinelper un concerto-evento in programma il 19 settembre. Iper assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. La pre-sale ha avuto inizio questa mattina, mercoledì 3 marzo, alle ore 10.00, all’indomani della performance al Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston,ha riportato la sua Fai Rumore, la canzone con la quale ha trionfato al Festival lo scorso anno tra i Campioni aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla radio, TV e web. Ieri seraè tornato a Sanremo con un medley emozionante nel corso della serata inaugurale del Festival dedicato alla canzone ...

