Prevengono le forme gravi

(Di mercoledì 3 marzo 2021)

A gennaio 2021 parte anche in Italia la sperimentazione sugli anticorpi monoclonali. La decisione è dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che approva il trial clinico per utilizzare anche in Italia gli anticorpi monoclonali, cioè l'eccessiva attivazione del sistema immunitario che si vede nei pazienti con forme gravi di Covid 19, che contribuiscono ad esacerbare la mancanza di ossigeno nel sangue provocata dall'infezione. La differenza è però sostanziale: con un vaccino in grado di prevenire i casi gravi si salvano vite, necessità oggi impellente. Con un vaccino capace di prevenire contagi e trasmissione potremmo sperare di controllare meglio la pandemia.