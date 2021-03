Orietta Berti e Osvaldo | storia di un amore iniziato con un caffè al cioccolato

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Non c’è conversazione che non inizi (o non finisca) senza «Osvaldo e io». Solo Osvaldo, senza cognomi o altre aggiunte. Succede così quando un matrimonio va avanti dal 1967, verso i 55 anni insieme. Lei è Orietta Berti, lui Osvaldo Paterlini. E ora che la cantante di Cavriago, 77 anni, torna al Festival di Sanremo – per la dodicesima volta – non poteva che farlo con una canzone che parla anche di Osvaldo. Si intitola Quando ti sei innamorato, e lei ci vede dentro la loro storia: «Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi», ha rivelato alla vigilia.

Tra gli outsider del 71esimo Festival di Sanremo non si può che includere Willie Peyote . Non è un caso che Fiorello, nella prima conferenza stampa del Festival, lo ha comparato aper rendere l'idea di come questo Festival provi a guardare all'oggi senza scordare la tradizione. In un certo senso Willie Peyote canta esattamente questo con la " Mai dire mai (la ...Extra Liscio e Davide sono a quota 50.00, ultimi posti per Ghemon, Random e, tutti a 66.00. Anche nella community Tipster di Sisal i più esperti stanno dando i loro suggerimenti sul ...Orietta Berti, Random, Willie Peyote. In gara le quattro Nuove proposte: Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou. Laura Pasini sarà al Festival mercoledì "Ci tengo a complimentarmi come fan ...Si esibiranno gli altri 13 big e 4 Nuove Proposte: attesa per sapere se Irama resterà in gara o no. Tra gli ospiti sportivi il marciatore e Cristiana Girelli ...