Open fiber | a Siracusa +120% richieste linee in fibra

Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - A Siracusa la domanda di connettività è più che raddoppiata nel giro di un anno. Lo sottolineano i dati delle attivazioni di linee di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica registrati da Open fiber: nel periodo compreso tra febbraio 2020 e oggi, l'incremento di impianti ultrabroadband installati in abitazioni private, uffici ed esercizi commerciali della città siciliana ha infatti superato i 120 punti percentuali. Siracusa è stata del resto una delle prime città d'Italia a essere dotate della rete a banda ultralarga interamente in fibra ottica realizzata da Open fiber L'intervento della società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa è infatti concluso da circa un anno, grazie al ...

Casnate, tagliato un tubo del gas durante la posa della fibra ... i pompieri hanno appurato che il tubo era stato tagliato per errore dall'azienda che sta gestendo la posa della fibra ottica in paese per conto di Open Fiber. Al momento sono state messe in ...

Banda ultralarga, Bussone (Uncem): incredibili e gravi ritardi nei lavori Uncem Banda ultralarga, Bussone (Uncem): incredibili e gravi ritardi nei lavori Governo risolva emergenza connettività. Il digital divide è da sconfiggere: sia il primo punto de ...

