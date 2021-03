StraNotizie : Microsoft svela Mesh: le riunioni si faranno con gli ologrammi - arcafab : Microsoft svela Mesh, riunioni del futuro con gli ologrammi - Hi-tech - ANSA - 1italiano1 : Microsoft svela Mesh, riunioni del futuro con gli ologrammi. L'app arriverà su HoloLens, dispositivi VR, smartphone… - ansa_tecnologia : Microsoft svela Mesh, riunioni del futuro con gli ologrammi. L'app arriverà su HoloLens, dispositivi VR, smartphone… - fisco24_info : Microsoft svela Mesh, riunioni del futuro con gli ologrammi: L'app arriverà su HoloLens, dispositivi VR, smartphone… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft svela

Agenzia ANSA

Abilitare nuove forme di comunicazione personali e professionali, per far fronte alle restrizioni della pandemia e all'espansione dello smart working.Mesh, una piattaforma che riproduce i partecipanti di una conversazione come fossero ologrammi. Come riporta Ansa, la tecnologia, presentata durante la prima giornata di Ignite 2021, ...Abilitare nuove forme di comunicazione personali e professionali, per far fronte alle restrizioni della pandemia e all'espansione dello smart working.Mesh, una piattaforma che riproduce i partecipanti di una conversazione come fossero ologrammi. La tecnologia, presentata durante la prima giornata di Ignite 2021, conferenza che il ...Abilitare nuove forme di comunicazione personali e professionali, per far fronte alle restrizioni della pandemia e all'espansione dello smart working. Microsoft svela Mesh, una piattaforma che riprodu ...L'app arriverà sui dispositivi VR HoloLens, smartphone e anche tablet. "Collega il mondo fisico e digitale. Questo è stato il sogno ...