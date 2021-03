Le 8 persone accoltellate in strada in Svezia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni. L'autore del gesto, un uomo di circa 20 anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ... Leggi su today (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alcuni dei feriti sono in gravi condizioni. L'autore del gesto, un uomo di circa 20 anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ...

Agenzia_Ansa : Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA - SkyTG24 : Svezia, 8 persone accoltellate: alcuni feriti gravi. La polizia: 'È attacco terroristico' - Corriere : Attacco in Svezia, accoltellate 8 persone. La polizia indaga per terrorismo. «Gravi al... - liliaragnar : Attacco in #Svezia,nella citta' di #Vetlanda 8 accoltellati. La polizia indaga per terrorismo Otto persone sono sta… - rej_panta : #Svezia :,8 persone accoltellate: alcuni feriti gravi. La polizia: '??È attacco terroristico'?? -