Inter | spunta un fondo saudita | ha un patrimonio di 347 miliardi!

(Di mercoledì 3 marzo 2021) MILANO - Mentre Nikos Stathopoulos , manager di punta di Bc Partners , parla per la prima volta della trattativa in corso per rilevare la maggioranza dell', in realtà ilpiù vicino a ...

infoitsport : Inter, spunta la clausola su Lukaku e il Manchester chiede Lautaro o Skriniar - 92Interista : RT @CalcioFinanza: Inter, tra Bc Partners e Fortress spunta anche l’Arabia - LLautarofans : RT @CalcioFinanza: Inter, tra Bc Partners e Fortress spunta anche l’Arabia - NetworkInquirer : RT @CalcioFinanza: Inter, tra Bc Partners e Fortress spunta anche l’Arabia - ParmeshSriv : RT @CalcioFinanza: Inter, tra Bc Partners e Fortress spunta anche l’Arabia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter spunta

Ed è proprio qui che si inserirebbe l'interesse per l'. Evidentemente, le valutazioni in corso si avvicinano di più alle richieste del gruppo di Nanchino , rispetto all'offerta presentata nelle ..., NON SOLO BC PARTNERS -UN FONDO DEL QATAR Secondo il Corriere dello Sport , intanto, Suning continua la ricerca di un compratore per reperire almeno quei 200 milioni utili a terminare ...MILANO - Mentre Nikos Stathopoulos, manager di punta di Bc Partners, parla per la prima volta della trattativa in corso per rilevare la maggioranza dell’Inter, in realtà il fondo più vicino a raggiung ...Non solo Bc Partners e Fortress, sullo sfondo per l’Inter c’è anche l’Arabia Saudita. Ci sarebbe infatti anche il Saudi Public Investment Fund tra i soggetti interessati al club nerazzurro, secondo qu ...