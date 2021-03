Il Volo | lutto per Ignazio Boschetto | è morto suo padre Vito

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Graveperde Il: ilil 28 febbraio 2021 per un malore improvviso, ma la notizia è stata diffusa solo ieri. Staserade Ilsarà a Sanremo 2021, a poche ore dalla notizia della morte del, scomparso lo scorso 28 febbraio 2021 per un malore improvviso.de Il, il gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla morte improvvisa del. Il decesso è avvenuto a Bologna, dove l'uomo si era trasferito per avvicinarsi al figlio. ...

Omaggio a Ennio Morricone da parte de Il Volo nonostante il lutto che ha colpito Ignazio Boschetto. Il trio di tenori Il Volo si esibisce sul palco dell'Ariston in un omaggio ad Ennio Morricone, e lo fa nonostante la morte del padre di uno dei tre, Ignazio, risalente a tre giorni fa. Un lutto che ...