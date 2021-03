Il videogioco più difficile di sempre | nemmeno l’intelligenza artificiale riesce a vincere

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Foto: Qwop)È impossibile dare una risposta più che certa alla domanda su quale sia ilpiùdi tutti i tempi perché sono troppi i parametri da considerare. Ma se si volesse sceglierne uno che metta insieme comandi ultra complicati, possibilità di perdere tutto per un minimo errore e, soprattutto, in grado di generare la massima frustrazione allora Qwopbbe a mani basse. Per chi non lo conoscesse, Qwop è un solo apparentemente banale giochino di corsa online nato in flash nel 2008 e ora disponibile nel formato html 5.0 da pc o anche da mobile. È stato sviluppato da Bennett Foddy ed è apparso anche in una puntata di The Office e in diversi episodi dello show nipponico Angry New Party. Il nome riprende le lettere dei tasti utilizzati per far muovere l’atleta virtuale il più velocemente possibile lungo una pista ...