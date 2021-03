ATP Rotterdam | Lorenzo Sonego si fa sorprendere dall’americano Paul

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Non arrivano buone notizie dal torneo ATP 500 diper i colori italiani., infatti, ha perso contro lo statunitense Tommycon lo score di 6-4 7-6 (9-7) dopo 2h di match. C’è grande rammarico per “Sonny”, perchè ad attenderlo al prossimo turno c’era il kazako Alexander Bublik, recente finalista dell’ ATP di Singapore, che (a sorpresa) sul centrale ha estromesso dall’evento il tedesco Alexander Zverev. Ricordiamo che il torinese era l’unico azzurro presente in tabellone, dopo i forfait delle scorse settimane di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. ATP: Tommyvince il primo set La partenza dell’americano è arrembante eè costretto a cedere la battuta già nel game d’apertura. L’azzurro tuttavia si rifà con gli interessi ...