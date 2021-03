Atletica, Europei Indoor 2021 in tv: dove vederli, programma, streaming, orari, calendario gare (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prenderanno il via domani giovedì 4 marzo, per concludersi domenica 7 marzo, gli Europei Indoor di Atletica leggera 2021 di scena a Torun (Polonia). L’Italia è pronta a mettersi in gioco consapevole di avere nella propria faretra diverse frecce che potrebbero centrare l’obiettivo podio. Tra queste sicuramente figurano i nomi di Gianmarco Tamberi, autore di un sontuoso 2.35 nel salto in alto che avrà l’obiettivo di difendere il titolo conquistato due anni fa. Larissa Iapichino vuole continuare a stupire nel salto in lungo mentre Marcell Jacobs va a caccia di conferme in un contesto internazionale nei 60 metri. Senza dimenticare Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto femminile e Leonardo Fabbri nel getto del peso. Di seguito il calendario completo, il programma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prenderanno il via domani giovedì 4 marzo, per concludersi domenica 7 marzo, glidileggeradi scena a Torun (Polonia). L’Italia è pronta a mettersi in gioco consapevole di avere nella propria faretra diverse frecce che potrebbero centrare l’obiettivo podio. Tra queste sicuramente figurano i nomi di Gianmarco Tamberi, autore di un sontuoso 2.35 nel salto in alto che avrà l’obiettivo di difendere il titolo conquistato due anni fa. Larissa Iapichino vuole continuare a stupire nel salto in lungo mentre Marcell Jacobs va a caccia di conferme in un contesto internazionale nei 60 metri. Senza dimenticare Alessia Trost ed Elena Vallortigara nel salto in alto femminile e Leonardo Fabbri nel getto del peso. Di seguito ilcompleto, il...

RANAsulleSTELLE : -2 giorni ai Campionati Europei di Atletica, indoor! ??4 giorni di gare ??44 azzurri in gara: 22 donne e 22 uomini ??… - MarathonWorld1 : Diretta streaming Europei Indoor Atletica 2021 - GazzettadiSiena : Nello scorso weekend Stefania Strumillo ha conquistato il titolo italiano assoluto invernale nel lancio del disco,… - CittadinoOnline : Atletica: Irene Siragusa convocata per gli Europei - - sportface2016 : Atletica, Europei indoor Torun 2021: azzurri in viaggio verso la Polonia -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei Europei indoor di Torun: anche Chituru Ali nel gruppo azzurro C'è anche il comasco Chituru Ali tra i convocati dal commissario tecnico Antonio La Torre agli Europei indoor di atletica leggera, che sono in programma dal 4 al 7 marzo a Torun, in Polonia. Ali parteciperà alla gara sui 60 metri. Il giovane lariano recentemente è entrato a far parte del gruppo ...

Salto in alto, che sport affascinante! Ma perchè gli atleti muovono le mani prima della rincorsa? Mancano pochissimi giorni agli Europei indoor di atletica in programma dal 4 al 7 marzo a Torun. La rassegna europea si svolge nella medioevale cittadina della Polonia, dove non mancherà lo spettacolo in pista, tra i campioni che ...

Calendario Europei Atletica Indoor Torun 2021 - MarathonWorld. MarathonWorld. Atletica, Europei Indoor 2021 in tv: dove vederli, programma, streaming, orari, calendario gare Prenderanno il via domani giovedì 4 marzo, per concludersi domenica 7 marzo, gli Europei Indoor di atletica leggera 2021 di scena a Torun (Polonia). L'Italia è pronta a mettersi in gioco consapevole ...

Azzurri in partenza per Torun Road to Torun. Parte ufficialmente domani (mercoledì) la spedizione azzurra per i CampionatiEuropei indoor in Polonia, la massima rassegna continentale al coperto, al via nel tar ...

C'è anche il comasco Chituru Ali tra i convocati dal commissario tecnico Antonio La Torre agliindoor dileggera, che sono in programma dal 4 al 7 marzo a Torun, in Polonia. Ali parteciperà alla gara sui 60 metri. Il giovane lariano recentemente è entrato a far parte del gruppo ...Mancano pochissimi giorni agliindoor diin programma dal 4 al 7 marzo a Torun. La rassegna europea si svolge nella medioevale cittadina della Polonia, dove non mancherà lo spettacolo in pista, tra i campioni che ...Prenderanno il via domani giovedì 4 marzo, per concludersi domenica 7 marzo, gli Europei Indoor di atletica leggera 2021 di scena a Torun (Polonia). L'Italia è pronta a mettersi in gioco consapevole ...Road to Torun. Parte ufficialmente domani (mercoledì) la spedizione azzurra per i CampionatiEuropei indoor in Polonia, la massima rassegna continentale al coperto, al via nel tar ...