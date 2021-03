Abruzzo In zona rossa anche Silvi | Pineto e Roseto degli Abruzzi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) PESCARA – Scattano le misure restrittive previste dalla zona rossa per i Comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 12 con cui nei tre Comuni si applica quanto previsto dall’articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021, a partire da domani, mercoledì 4 marzo. Già sorvegliate speciali, a seguito del monitoraggio avviato con l’ordinanza 11 del 27 febbraio, si legge in quella di oggi, per i tre Comuni “oltre ad una significativa percentuale di casi accertati sulla popolazione residente, si evidenza anche la presenza di diversi casi di variante Uk che, unita alla naturale prossimità dei predetti Comuni con l’area metropolitana di Pescara, possono giustificare ulteriori restrizioni”.

