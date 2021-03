Via Arcuri, destra e Iv esultano. M5s-Pd, scommessa su Conte (Di martedì 2 marzo 2021) Che la sostituzione di Arcuri fosse più o meno imminente lo sapevano e lo prevedevano tutti nei palazzi della politica. La tempistica invece era nota, probabilmente, solo al capo dello Stato e la modalità ruvida forse neppure a lui. Ancora venerdì scorso, non riuscendo a parlare col premier ed essendo esperto abbastanza da trarre da sé le conclusioni, Arcuri era stato sul punto di anticipare dimettendosi da solo. Aveva evitato proprio perché il disegno di Draghi non gli era chiaro. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 2 marzo 2021) Che la sostituzione difosse più o meno imminente lo sapevano e lo prevedevano tutti nei palazzi della politica. La tempistica invece era nota, probabilmente, solo al capo dello Stato e la modalità ruvida forse neppure a lui. Ancora venerdì scorso, non riuscendo a parlare col premier ed essendo esperto abbastanza da trarre da sé le conclusioni,era stato sul punto di anticipare dimettendosi da solo. Aveva evitato proprio perché il disegno di Draghi non gli era chiaro. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - sole24ore : Il generale #Figliuolo è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid. Via #Arcuri… - MediasetTgcom24 : Draghi sostituisce Arcuri: il generale Paolo Figliuolo nuovo commissario emergenza Covid #FrancescoPaoloFigliuolo… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @AugustoMinzolin: Gran cosa le collezioni dei giornali:scripta manent. La mia prima critica ad Arcuri risale al 3/4/2020,guardavo ai fat… - AndreaAugurio : RT @AugustoMinzolin: Gran cosa le collezioni dei giornali:scripta manent. La mia prima critica ad Arcuri risale al 3/4/2020,guardavo ai fat… -