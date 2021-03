UOMINI E DONNE oggi | 2 marzo | un nuovo corteggiatore per GEMMA

Leggi su tvsoap

(Di martedì 2 marzo 2021) Secondo giorno della settimana per, in compagnia di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. In questo post vi raccontiamo cosa è successo nella puntata trasmessa(martedì 2) che ha a che fare con una registrazione tenutasi il 23 febbraio. Diversamente dalle altre puntate, la messa in onda di questa registrazione inizia dalla sfilata femminile, dal titolo “Follie d’amore”. Vediamo sfilare quindi quasi tutte ledel parterre: da Roberta Di Padua aGalgani, per poi passare alle dame Maria, Sabina e Alessandra, e anche ad altre partecipanti che ancora non hanno iniziato nessuna dinamica sentimentale. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tra consulenze singole e quelle chieste alla stilista Anahi Ricca, ogni singola esibizione ha ...