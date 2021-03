Traffico Roma del 02-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare anche per un precedente incidente il èrimane sostenuto tra la Casilina e la Appia in carreggiata interna mentre si viaggia senza difficoltà sui restanti tratti delle due carreggiate prudenza Inoltre su via Appia Nuova in questo caso perché c’è un cantiere Proprio in prossimità del Bivio per il in direzione Ciampino ancora per la presenza dei lavori in corso si procede rallentati su via Cristoforo Colombo tra via di Acilia e via di Malafede In entrambe le direzioni per lo stesso motivo prestare attenzione su via Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone dove si viaggia tramite senso unico alternato all’altezza di via Igino lega ancora sul raccordo anulare ricordiamo lungo la carreggiata esterna la chiusura notturna per lavori dello svincolo della A24 ...