Toyota Mirai - Cresciuta | in tutti i sensi - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 marzo 2021) La mobilità a idrogeno arriverà. Non si sa esattamente quando, ma arriverà. Con questo assunto, lasi porta decisamente avanti (visto che i piani si spingono fino al 2050) e presenta la nuova generazione della, un'ammiraglia che si muove grazie a questo gas e ottiene performance e percorrenze da auto "tradizionale". La berlina-coupé a idrogeno è in vendita anche in Italia con prezzi a partire da 66.000 euro (che salgono fino a 76.000 per la versione top di gamma): l'abbiamo guidata sulle strade di Milano per scoprire quanto è cambiata rispetto al modello uscente. Tecnologia spaziale. Partiamo con un breve, ma doveroso, ripasso per chi non conosce a fondo questo gas, la sostanza maggiormente diffusa nell'universo. l'elemento più leggero, sfuggente ed esplosivo della tavola periodica: in natura praticamente non si trova allo stato libero. ...