Sanremo, disastro alle prove per Fedez? "Non stava a tempo con l'orchestra" - (Di martedì 2 marzo 2021) Novella Toloni Secondo Dagospia, le prove di Fedez e Francesca Michielin sarebbero state piuttosto difficoltose per colpa di un problema di base nell'auricolare del rapper L'ansia da palcoscenico ha colpito in anticipo. Protagonista Fedez che, durante le prove del primo pomeriggio, avrebbe avuto qualche difficoltà nella performance. A riportarlo è Dagospia che, maliziosamente, ha raccontato il "difficile" pomeriggio che la coppia Francesca Michielin - Fedez avrebbe vissuto sul palco del teatro Ariston a poche ore dalla prima diretta del festival. "Fedez oggi durante le prove ha avuto seri problemi nell'eseguire la sua canzone - riporta il portale di Roberto D'Agostino - perché non riusciva ad andare a tempo con ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Novella Toloni Secondo Dagospia, ledie Francesca Michielin sarebbero state piuttosto difficoltose per colpa di un problema di base nell'auricolare del rapper L'ansia da palcoscenico ha colpito in anticipo. Protagonistache, durante ledel primo pomeriggio, avrebbe avuto qualche difficoltà nella performance. A riportarlo è Dagospia che, maliziosamente, ha raccontato il "difficile" pomeriggio che la coppia Francesca Michielin -avrebbe vissuto sul palco del teatro Ariston a poche ore dalla prima diretta del festival. "oggi durante leha avuto seri problemi nell'eseguire la sua canzone - riporta il portale di Roberto D'Agostino - perché non riusciva ad andare acon ...

