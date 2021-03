Pugnaloni conferma le misure anti - struscio a oltranza | in centro aprono solo due locali

Ultime Notizie dalla rete : Pugnaloni conferma

Corriere Adriatico

OSIMO - L'ordinanza anti assembramenti 'sarà mantenuta ad oltranza finché lo richiederà la situazione sanitaria', parola di sindaco. Dunque anche sabato e domenica prossimi non si potrà passeggiare ...... quando non sentiva l'odore del dentifricio, poi il tampone veloce per una primae il ... APPROFONDIMENTI IL VIRUS Un altro sindaco positivo al Covid: dopocontagiato anche...OSIMO - L’ordinanza anti assembramenti «sarà mantenuta ad oltranza finché lo richiederà la situazione sanitaria», parola di sindaco. Dunque anche sabato ...Al piano superiore nascerà la biblioteca francescana: spazio anche per l’ostello. Interventi anche al mercato coperto ...