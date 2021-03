**Pd: Marcucci, ‘Zingaretti? Vedo partito che fatica, bisogna riacquistare protagonismo’** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Zingaretti? Credo ci voglia un atteggiamento di maggiore spinta, un protagonismo diverso del Pd. Credo si debba stare dentro il governo e dentro questa maggioranza complicata da protagonisti, non si debba subire questa alleanza. Pretendo che il mio partito e il mio segretario siano protagonisti e non subiscano, che dettino l’agenda. In questa fase Vedo il Pd che fatica un po’ troppo, bisogna riacquistare protagonismo”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci a Un giorno da pecora. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Zingaretti? Credo ci voglia un atteggiamento di maggiore spinta, un protagonismo diverso del Pd. Credo si debba stare dentro il governo e dentro questa maggioranza complicata da protagonisti, non si debba subire questa alleanza. Pretendo che il mioe il mio segretario siano protagonisti e non subiscano, che dettino l’agenda. In questa faseil Pd cheun po’ troppo,protagonismo”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Andreaa Un giorno da pecora. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

