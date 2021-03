Nuovo Dpcm alla stretta finale, oggi la firma. Verso scuole chiuse in zone rosse e ad alto contagio (Di martedì 2 marzo 2021) Convocata per le 12 la cabina di regia governo-enti locali. L’obiettivo è fare un Nuovo passaggio con le regioni sulla scuola prima della firma del decreto Leggi su ilsole24ore (Di martedì 2 marzo 2021) Convocata per le 12 la cabina di regia governo-enti locali. L’obiettivo è fare unpassaggio con le regioni sulla scuola prima delladel decreto

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Sulla scuola il Governo accoglie il parere del Cts: ecco cosa accadrà È la linea decisa nella cabina di regia a Palazzo Chigi in vista del nuovo dpcm sul Covid, a quanto si apprende da diverse fonti di governo. Questa soluzione recepisce in sostanza le indicazioni del ...

Covid,Dpcm:finito incontro governo - esperti,alle 12 tocca a regioni Si terrà alle 12 la cabina di regia tra governo e regioni sul nuovo dpcm. Parteciperà la ministra Mariastella Gelmini, il ministro Roberto Speranza e i governatori. Visto il nodo scuola sul tappeto dovrebbe partecipare anche il ministro dell'istruzione Patrizio ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Scuole, ai presidenti di Regione la facoltà di chiudere le scuole in fascia arancione. Cts: allarme varianti Covid Covid: oggi la firma dpcm. A Palazzo Chigi terminata la riunione della cabina di regia del presidente del Consiglio Mario Draghi con... Scopri di più ...

Covid: alle 12 confronto tra Governo e Regioni in vista della firma del Dpcm (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - E' previsto per le 12 un confronto tra Governo ed enti locali sul nuovo Dpcm anti Covid, la cui firma e' prevista per oggi. Al confronto con gli enti ...

