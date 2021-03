Nigeria | liberate le 279 studentesse Base Onu attaccata da Boko Haram

(Di martedì 2 marzo 2021) Restano 38 le giovani di cui ancora non si ha notizia. Intanto i terroristi hanno attaccato simultaneamente un campo militare e unadelle Nazioni Unite - Restano 38 le giovani di cui ancora non ...

Restano 38 le giovani di cui ancora non si ha notizia. Intanto i terroristi hanno attaccato simultaneamente un campo militare e una base delle Nazioni Unite - Restano 38 le giovani di cui ancora non ...La richiesta dell'Unicef 'L'UNICEF chiede al governo delladi prendere tutte le misure necessarie per proteggere le scuole nel Paese affinché i bambini non abbiano più paura di andare a ...È finito l'incubo per le 279 studentesse rapite venerdì 26 febbraio nel loro dormitorio di Jangebe, nel Nord Ovest della Nigeria. Come ha annunciato all'agenzia France Presse il governatore regionale ...- Nigeria, liberate 279 delle 317 studentesse rapite venerdì scorso. È ufficiale - Dopo giorni di angoscia e di notizie incerte, è ufficiale. La maggior parte delle studentesse rapite venerdì scorso i ...