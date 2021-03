Milan, dalla Spagna sono sicuri: pronto l’addio di un big (Di martedì 2 marzo 2021) sono tre le situazioni molto delicate in casa Milan, e che dovranno trovare soluzione in tempi brevi. Una clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna. Il Milan continua la sua galoppata per tenere testa all’Inter. La corsa Scudetto è entrata nel vivo, e la vittoria contro la Roma ha fatto capire a chiare lettere che la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 marzo 2021)tre le situazioni molto delicate in casa, e che dovranno trovare soluzione in tempi brevi. Una clamorosa indiscrezione arriva direttamente. Ilcontinua la sua galoppata per tenere testa all’Inter. La corsa Scudetto è entrata nel vivo, e la vittoria contro la Roma ha fatto capire a chiare lettere che la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 2 - Era dalla Champions League 2002/03 (semifinale contro l’Inter) che il #Milan non superava un turno ad eliminazi… - Dalla_SerieA : Fiorentina: rendimento migliore in casa, ma contro le big va (quasi) sempre al tappeto - - GraziaMarocco : RT @PippoMM1: Una riflessione. È necessario per lodare e giustamente Tomori, distruggere Romagnoli? In fondo se il Milan è 2 in campionato… - infoitsport : Calciomercato Milan, bomba dalla Spagna: c’è l’accordo - juniorbeefierri : ???Relembre o MERCADO DA BOLA DO #MILAN EM 2002/03 ????Nesta (Lazio) 31M€ ????Seedorf (Inter) 22,5M€ ????Laursen (Parma) 1… -