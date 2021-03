Maneskin a Sanremo 2021, testo e significato della canzone “Zitti e buoni” (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021, il testo della canzone Zitti e buoni dei Maneskin, in gara per l’edizione 2021 del festival della canzone Italiana al teatro Ariston di Sanremo. Il loro primo album, Il ballo della vita, ha portato i brani Morirò da re e Torna a casa a scalare tutte le classifiche, facendo totalizzare rispettivamente 53 e 76 milioni di ascolti su Spotify. “Zitti e buoni” è un manifesto di chi vuole andare avanti facendo tesoro della propria unicità. Senza mai badare a chi parla (senza sapere cosa dice). Maneskin a Sanremo 2021, testo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021), ildei, in gara per l’edizionedel festivalItaliana al teatro Ariston di. Il loro primo album, Il ballovita, ha portato i brani Morirò da re e Torna a casa a scalare tutte le classifiche, facendo totalizzare rispettivamente 53 e 76 milioni di ascolti su Spotify. “” è un manifesto di chi vuole andare avanti facendo tesoropropria unicità. Senza mai badare a chi parla (senza sapere cosa dice)....

