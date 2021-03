Grande Fratello Vip 5 | ha vinto Tommaso Zorzi | i voti ai protagonisti

Leggi su panorama

(Di martedì 2 marzo 2021) Da superfavorito a vincitore. Tanto tuonò che piovve e alla fineha battuto in scioltezza in finale Pierpaolo Petrelli espugnando così ilVip 5, l'edizione monstre del reality condotto da Alfonso Signorini, prolungato di settimana in settimana fino a durare cinque mesi per un totale di 169 giorni (è la più lunga nel mondo). Ma il vero colpo di scena è soprattutto la clamorosa sconfitta di Dayane Mello: la vera giocatrice di questa edizione, data per vincitrice certa ormai da mesi, è invece stata sconfitta al televoto lampo a un passo dal podio. Ecco le pagelle ai concorrenti, agli opinionisti e al conduttore.. Ha vissuto strategicamente il Gf come un'opportunità professionale, usandolo come palcoscenico, e ha fatto bene. Più piacere o meno, ...