Dpcm | scontro sul nodo scuola Bianchi | “Se negozi aperti | studenti in classe”

Roma, 2 mar – Oggi è il giorno del nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi: sul tavolo, tra conferme e novità, il nodo scuola con possibili restrizioni per le zone cosiddette arancione scuro. Il decreto del presidente del Consiglio entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile, con restrizioni e chiusure in vigore anche a Pasqua e Pasquetta, compreso il divieto di spostamento tra regioni. Alle 9.30 è in programma una nuova riunione tra il premier e gli esponenti della maggioranza per definire la stretta contro la pandemia, tenendo conto anche delle varianti in circolazione. Sul fronte della scuola – oltre alla decisione di chiudere anche materne ed elementari nelle zone rosse – è scontro tra chi vorrebbe una ulteriore stretta e chi, in primis il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: "Se negozi aperti, studenti in classe"

