Carolina Stramare racconta la vita in Cina: “Non vado più dalla psicologa” (Di martedì 2 marzo 2021) Miss Italia 2019 ha svelato alcuni lati inediti della sua vita privata prima della partecipazione all'Isola dei Famosi L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 marzo 2021) Miss Italia 2019 ha svelato alcuni lati inediti della suaprivata prima della partecipazione all'Isola dei Famosi L'articolo proviene da Gossip e Tv.

NicolinoBerti : @GianniVEVO2022 Carolina Stramare è tipo Maratona Stramilano? - rosmellogf : @Iperborea_ Quanto è bona Carolina Stramare??? - AliceGorini2 : @imantartide Carolina Stramare, orgoglio lomellino?? - iamanoustider : @barb1p Oddio...Carolina Stramare e Francesca Lodo...potrei anche guardarlo ?? - rampaiger_93 : Chi come me guarderà l'isola solo per Carolina Stramare e Valentina Persia (questa donna mi fa morire dal ridere).… -