Carfagna | “Per Sud ci sono 150 miliardi | individuare progetti giusti”

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Una gran parte delle risorse del Recovery Plan andrà al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità e transizione ecologica. Lo afferma la Ministra per il Sud, Mara, in una intervista al Corriere della Sera, indicando che dei 209destinati all’Italia, “una parte considerevole” andrà a beneficio delle regioni meridionali, cui si devono aggiungere i fondi europei per il settennato 2021-2027 e il fondo nazionale di sviluppo e coesione. La Ministra parla di circa 150, sottolineando che “il lavoro da fare èsu cui investire”. “Abbiamo il dovere di impostare il lavoro”, ribadisce la Ministra, affermando che occorre superare il criterio della “spesa storica” ed usare la leva della “fiscalità di vantaggio”, ...

mara_carfagna : Tutti gli italiani hanno diritto a ricevere servizi di qualità, indipendentemente da dove abitano. Dobbiamo introdu… - SkyTG24 : Fondi Sud, Carfagna: 'Per il Mezzogiorno ci sono 150 miliardi, servono i progetti giusti' - forza_italia : BUON LAVORO! @DeborahBergamin, @giorgiomule, @fp_sisto, @frabattistoni, @GPichetto @giusmoles. Con @msgelmini… - Ultron65 : RT @Libero_official: Il retroscena: Matteo #Renzi sarebbe al lavoro per formare una nuova Margherita con tutti i centristi. Voci anche su M… - paoloangeloRF : La ministra Carfagna: «Per il Sud ci sono 150 miliardi. Il reddito di cittadinanza ha limiti enormi»… -

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna Per

Una gran parte delle risorse del Recovery Plan andrà al Mezzogiornoinfrastrutture, digitalizzazione, sanità e transizione ecologica. Lo afferma la Ministrail Sud, Mara, in una intervista al Corriere della Sera , indicando che dei 209 miliardi destinati all'Italia, "una parte considerevole" andrà a beneficio delle regioni meridionali, cui ...La ministra Mara, intervistata dal 'Corriere della Sera' sottolinea che in totaleil Sud ci 'saranno circa 150 miliardi, oltre a quelli del Piano di ripresa e resilienza, il lavoro da ...Una gran parte delle risorse del Recovery Plan andrà al Mezzogiorno per infrastrutture, digitalizzazione, sanità e transizione ecologica.Cosa significa «essere competenti»? (La conoscenza si dà per scontata...) Saper fare la domanda giusta, costruire consenso attorno alle proprie posizioni e tradurlo in atti concreti. Da Colao a Lamorg ...