America’s Cup, i precedenti di James Spithill. L’australiano sogna il tris (Di martedì 2 marzo 2021) Aumenta progressivamente la tensione e l’attesa in quel di Auckland per i protagonisti della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il golfo di Hauraki sarà teatro della sfida titanica tra il defender Emirates Team New Zealand ed il challenger Luna Rossa Prada Pirelli, che comincerà sicuramente non prima di mercoledì 10 marzo alla luce del lockdown di livello 3 (il più duro) attualmente in vigore nella regione che ospita l’America’s Cup 2021. Si profila una serie finale al meglio delle 13 sfide estremamente intensa, in cui ogni singolo dettaglio potrebbe anche fare la differenza tra i due equipaggi. Il Team Prada Pirelli potrà contare su una barca competitiva e sull’esperienza di un uomo chiave come James Spithill, timoniere sul lato destro di Luna Rossa. Il 41enne australiano si appresta ad affrontare la ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Aumenta progressivamente la tensione e l’attesa in quel di Auckland per i protagonisti della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il golfo di Hauraki sarà teatro della sfida titanica tra il defender Emirates Team New Zealand ed il challenger Luna Rossa Prada Pirelli, che comincerà sicuramente non prima di mercoledì 10 marzo alla luce del lockdown di livello 3 (il più duro) attualmente in vigore nella regione che ospita l’Cup 2021. Si profila una serie finale al meglio delle 13 sfide estremamente intensa, in cui ogni singolo dettaglio potrebbe anche fare la differenza tra i due equipaggi. Il Team Prada Pirelli potrà contare su una barca competitiva e sull’esperienza di un uomo chiave come, timoniere sul lato destro di Luna Rossa. Il 41enne australiano si appresta ad affrontare la ...

zazoomblog : America’s Cup i precedenti di James Spithill. L’australiano sogna il tris - #America’s #precedenti #James - OA_Sport : America’s Cup, i precedenti di James Spithill. L’australiano sogna il tris - fragolelau : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - MaunierR : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - anna_annie12 : America’s Cup, il punto di forza di New Zealand e la ricetta di Luna Rossa – OA Sport -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog