Sea Watch chiede un porto per i 363 migranti a bordo (Di martedì 2 marzo 2021) Se non gli spettasse per legge o buon senso, dovrebbero darglielo per merito. Sulla Sea-Watch 3 ci sono 363 migranti e 22 membri dell’equipaggio che hanno urgente bisogno di un porto sicuro di sbarco. Due dei tre ponti sono pieni di famiglie, padri con figli, donne con bambini, minori non accompagnati, neonati. Vengono da Sudan, Mali, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Camerun, Ghana, Gambia, Guinea, Niger, Nigeria. Un terzo di tutte le persone salvate nei cinque soccorsi operati tra venerdì e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 2 marzo 2021) Se non gli spettasse per legge o buon senso, dovrebbero darglielo per merito. Sulla Sea-3 ci sono 363e 22 membri dell’equipaggio che hanno urgente bisogno di unsicuro di sbarco. Due dei tre ponti sono pieni di famiglie, padri con figli, donne con bambini, minori non accompagnati, neonati. Vengono da Sudan, Mali, Costa d’Avorio, Burkina Faso, Camerun, Ghana, Gambia, Guinea, Niger, Nigeria. Un terzo di tutte le persone salvate nei cinque soccorsi operati tra venerdì e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

TgLa7 : #Pm 'Soldi a #Ong per trasbordo di #migranti sulla #MareJonio'. Emergenza #SeaWatch - fanpage : #Migranti, 90 persone sono in balia delle onde, l'appello di #SeaWatch - BernardinoNico4 : RT @Teresat73540673: - kuzzi79 : RT @Adri19510: UN BEL SILURO COSÌ SI TOGLIE DALLE ?? PER SEMPRE !!!!! - brotesverdeshou : RT @Adri19510: PORTATELI DALLA CULONA VISTO CHE LA NAVE E TEDESCA E NON ROMPETE I COGLIOXI !!!!!! Migranti: 363 su Sea Watch 3,'Italia o Ma… -