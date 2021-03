Scuola: uno studente su tre è in Dad, da Berlino la proposta di ripetere l’anno (Di lunedì 1 marzo 2021) Uno studente italiano su tre sta seguendo le lezioni da casa. Sono oltre tre 3 milioni di studenti secondo i calcoli del sito Tuttoscuola: 800 mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie e 1 milione e 800 mila studenti delle superiori. Il calendario scolastico è decisione regionale e quindi ogni regione, anche in base al colore le regioni si organizzano aperture e chiusure. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Uno studente italiano su tre sta seguendo le lezioni da casa. Sono oltre tre 3 milioni di studenti secondo i calcoli del sito Tuttoscuola: 800 mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, quasi mezzo milione di alunni delle medie e 1 milione e 800 mila studenti delle superiori. Il calendario scolastico è decisione regionale e quindi ogni regione, anche in base al colore le regioni si organizzano aperture e chiusure.

