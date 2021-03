Rule of Rose potrebbe tornare sulle console attuali? La proposta di Onion Games (Di lunedì 1 marzo 2021) Sicuramente molti di voi ne hanno sentito parlare. Rule of Rose è diventato un titolo cult negli ultimi anni, anche in Italia dopo che la stampa italiana aveva discusso del gioco uscito per PlayStation 2 nel 2006 e che ha attirato non poche lamentele. Ora Onion Games, lo sviluppatore indipendente giapponese, ha recentemente presentato un sondaggio chiedendo ai giocatori quali titoli precedentemente pubblicati dalla società vorrebbero rivedere su console attuali. "Siete alla disperata ricerca di Onion Games per portare CHULIP e Rule OF Rose su nuove console? Avete davvero bisogno di una versione fisica di DANDY DUNGEON? Fatecelo sapere" si legge nel tweet pubblicato. "Durante lo scorso anno, abbiamo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021) Sicuramente molti di voi ne hanno sentito parlare.ofè diventato un titolo cult negli ultimi anni, anche in Italia dopo che la stampa italiana aveva discusso del gioco uscito per PlayStation 2 nel 2006 e che ha attirato non poche lamentele. Ora, lo sviluppatore indipendente giapponese, ha recentemente presentato un sondaggio chiedendo ai giocatori quali titoli precedentemente pubblicati dalla società vorrebbero rivedere su. "Siete alla disperata ricerca diper portare CHULIP eOFsu nuove? Avete davvero bisogno di una versione fisica di DANDY DUNGEON? Fatecelo sapere" si legge nel tweet pubblicato. "Durante lo scorso anno, abbiamo ...

