Operazione di Stazza confermata

Leggi su velaac

(Di lunedì 1 marzo 2021) Stop alle operazioni di modifiche per Luna Rossa e Te Rehutai Per Luna Rossa ci sono tante novità : Dal nuovo pacchetto vele , Foil rivisti e migliorati, lavori anche sul ponte principale dell'imbarcazione, nuovo timone. Francesco Bruni : "Mi sento molto sicuro, la velocità di punta dei nostri rivali può diventare un problema per loro". Un altro punto importante è quello relativo all’elenco dei pezzi che possono essere sostituiti in caso di guasto involontario e impossibile da riparare. In una situazione del genere, i team possono utilizzare solo i pezzi inclusi nell’elenco fatto e in ordine di preferenza. Siamo in attesa del 10 marzo, covid-19 permettendo, per assistere alla prima regata della finale dell'America's Cup 2021. Ma, la Coppa America insegna, che tutto può accadere. y key 6901ea96cb13f03d.html