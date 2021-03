Madame a Sanremo 2021 presenta Voce: testo e significato (Di lunedì 1 marzo 2021) Madame ha 18 anni e arriva a Sanremo 2021 con il brano Voce. Il testo, il significato, lo spiega Francesca per Raiplay. “La mia canzone parla della ricerca della propria Voce, quindi della propria identità praticamente: in mezzo a tutto il rumore, il caos del mondo, di trovare se stessi”. Anticipa una bella botta emotiva, Madame spiega che non porta a Sanremo un vero rap: “Una sonorità particolare che non si è mai sentita nei miei progetti fino ad ora”. Una dedica carica di nostalgia e sentimento mentre lo stato d’animo con cui affronterà Sanremo 2021 sarà sereno. Madame quasi non si considera in gara, sa bene che è giovanissima e che sarà solo una grandissima e bellissima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021)ha 18 anni e arriva acon il brano. Il, il, lo spiega Francesca per Raiplay. “La mia canzone parla della ricerca della propria, quindi della propria identità praticamente: in mezzo a tutto il rumore, il caos del mondo, di trovare se stessi”. Anticipa una bella botta emotiva,spiega che non porta aun vero rap: “Una sonorità particolare che non si è mai sentita nei miei progetti fino ad ora”. Una dedica carica di nostalgia e sentimento mentre lo stato d’animo con cui affronteràsarà sereno.quasi non si considera in gara, sa bene che è giovanissima e che sarà solo una grandissima e bellissima ...

