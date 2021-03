Laghetto delle Streghe | in Piemonte | cancellato da una maxi valanga Video

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Lago, noto così per via di una leggenda tramandata nel tempo, in questo momento non c’è più. Uno dei luoghi più amati e suggestivi, nella zona Alpe Devero, è stato letteralmente deturpato da un grandeche si è abbattuta sulla zona. Il piccolo lago di montagna e le aree limitrofe, come precisato dall’Ente parco Veglia Devero, sono stati coperti dalla massa nevosa e dai detriti trasportati. Passerelle e ponticelli sono stati danneggiati, diversi alberi sono stati travolti e trasportati dal distacco. Nell’area dello specchio d’acqua, unadestinazioni più conosciute e amate del territorio, si sono riversati neve e blocchi di ghiaccio, insieme a massi e detriti. Sono tutte da valutare le conseguenze che questo evento potrà avere sull’ecosistema del lago, per come lo si conosceva. Foto di ...