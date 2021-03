Jaguar - Il futuro sarà elettrico, ma serve una nuova piattaforma (Di lunedì 1 marzo 2021) La Jaguar è destinata a trasformarsi in un marchio di sole vetture elettriche a partire dal 2025, ma per farlo ha bisogno di una nuova piattaforma diversa da quella, denominata Mla, sviluppata dal gruppo Jaguar Land Rover. Per questo motivo i vertici aziendali, come ammesso dall'amministratore delegato Thierry Bolloré nel corso di un incontro con gli analisti finanziari, stanno sondando il mercato per individuare un partner in grado di fornire un'architettura che faccia da base alle nuove Jaguar alla spina in arrivo sul mercato tra circa quattro anni. Questione di costi. Bolloré ha spiegato quresta operazione di esternalizzazione con una serie di motivazioni, a partire da una questione di scala, ossia di dimensioni; lo sviluppo di una nuova architettura, infatti, rischierebbe di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 marzo 2021) Laè destinata a trasformarsi in un marchio di sole vetture elettriche a partire dal 2025, ma per farlo ha bisogno di unadiversa da quella, denominata Mla, sviluppata dal gruppoLand Rover. Per questo motivo i vertici aziendali, come ammesso dall'amministratore delegato Thierry Bolloré nel corso di un incontro con gli analisti finanziari, stanno sondando il mercato per individuare un partner in grado di fornire un'architettura che faccia da base alle nuovealla spina in arrivo sul mercato tra circa quattro anni. Questione di costi. Bolloré ha spiegato quresta operazione di esternalizzazione con una serie di motivazioni, a partire da una questione di scala, ossia di dimensioni; lo sviluppo di unaarchitettura, infatti, rischierebbe di ...

dinoadduci : Jaguar - Il futuro sarà elettrico, ma serve una nuova piattaforma - mobisostenibile : Jaguar Land Rover Italia: luoghi #ecogreen in cui vivere la mobilità urbana e sostenere un futuro più sostenibile… - CSmeraldaOff : Jaguar Land Rover reimmagina il futuro #ambiente #auto #autoelettriche #CostaSmeralda #lusso #luxury… - megamodo : Jaguar Land Rover prosegue spedita verso la mission per un futuro più sostenibile che vede il suo più importante tr… - CorriereQ : Jaguar Land Rover Italia va alla scoperta di luoghi eco green in cui vivere la mobilità urbana e prosegue la sua mi… -