Il Re | iniziate le riprese della serie Sky con Luca Zingaretti | Isabella Ragonese e Barbara Bobulova

(Di lunedì 1 marzo 2021)arriva su Sky protagonista di Il Re primo prison drama italiano Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, l’aveva anticipato durante la presentazione di Petra, l’obiettivo è cercare prodotti e volti popolari ma con la qualità delletv Sky. E cosa c’è di più popolare in Italia di Montalbano?sarà così protagonista di Il Re (no tranquilli nessun remake del Commissario Montalbano) un prison drama, primo in Italia in questo genere, in 8 episodi diretti da Giuseppe Gagliardi (1992, 1993, 1994, Non Uccidere), prodotto da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe parte del gruppo Fremantle (anche distributore internazionale). La sceneggiatura de Il Re è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino. Sono ...