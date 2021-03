Giovanni Stroppa verso l’esonero | la situazione

(Di lunedì 1 marzo 2021) Pare davvero finita la pazienza del Crotone con. Il tecnico lombardo, dopo l’ennesima sconfitta pesante subita ieri allo Scida dal Cagliari, è a un passo dalnonostante la fiducia incassata più volte. Il Crotone cambia allenatore? La disperatadi classifica, che lo vede ultimo con 12 punti a -8 dal terz’ultimo posto occupato dal Torino, ha convinto il Crotone a dare una sterzata sebbene la retrocessione sia dietro l’angolo. I calabresi, però, non intendono mollare e cercheranno di lottare fino alla fine con dignità. Ecco perché la posizione ditraballa sempre più tanto che nelle ultime ore sono già circolati i primi candidati alla sua sostituzione. Sembrava essere tutto fatto con Cristian Bucchi, al quale è stato ...

La panchina del tecnicotraballa e la società rossoblù potrebbe sostituirlo nelle prossime ore.Il tecnico del Crotoneha le ore contate sulla panchina del club calabrese dopo la sconfitta per 2 - 0 contro il Cagliari. Nonostante oggi la buona prova la squadra diha ceduto l'intera posta in ...Ore calde al Crotone che starebbe pensando di esonerare il tecnico Giovanni Stroppa dopo gli ennesimi risultati deludenti fifin qui ottenuti ...Stroppa in bilico, Crotone alla ricerca di un'allenatore: Bucchi sulla lista, ma troppa distanza tra domanda e offerta. Trattativa bloccata.