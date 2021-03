GF Vip 5, è iniziato il countdown: i nomi, i ricordi, i numeri, i segreti di un’edizione irripetibile (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca pochissimo alla proclamazione del vincitore di questa quinta edizione del GF Vip: ripercorriamo i numeri di questo incredibile viaggio. Termina stasera, 1 marzo 2021, la quinta edizione del GF Vip. Tra pochissime ore scopriremo finalmente chi tra i cinque finalisti in gara trionferà. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Andrea Zelletta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca pochissimo alla proclamazione del vincitore di questa quinta edizione del GF Vip: ripercorriamo idi questo incredibile viaggio. Termina stasera, 1 marzo 2021, la quinta edizione del GF Vip. Tra pochissime ore scopriremo finalmente chi tra i cinque finalisti in gara trionferà. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Andrea Zelletta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Roberta09736515 : Il risveglio malinconico dei VIP - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: via @GrandeFratello PP un ragazzo meraviglioso,… - onlygoodvibes3_ : RT @lazorzina: Ho iniziato ha guardare il grande fratello vip proprio per la curiosità nei tuoi confronti e ammetto di non esserne affatto… - lazorzina : Ho iniziato ha guardare il grande fratello vip proprio per la curiosità nei tuoi confronti e ammetto di non esserne… - MrsRossi99 : io ho iniziato a guardare il grande fratello vip perché c’erano loro due. i miei preferiti dall’inizio sono sempre… - jaakon_ : È iniziato il GF vip di già ?? -