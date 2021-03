Gelo e neve ad inizio marzo. Non è un evento così raro (Di lunedì 1 marzo 2021) Il mese di marzo, nonostante rappresenti l’inizio ufficiale della primavera, può essere capace di notevoli performance invernali. Talvolta, a marzo si verificano addirittura ondate di Gelo vero e proprio, tali da rappresentare la fase più cruda dell’inverno. Andando indietro nel tempo, per trovare grande freddo e nevicate abbondanti bisogna tornare al marzo 2005. In quell’inverno si veniva da un febbraio particolarmente freddo e nevoso lungo la Penisola, con record di neve ultra-decennali in Appennino. Il 1° marzo la neve colpì il Centro-Sud Italia, giungendo fin sulle colline di Napoli, a medio-bassa quota in Calabria, e soprattutto con abbondanti accumuli fin sulle coste del Medio Adriatico, dal sud delle Marche fino al Molise. La ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Il mese di, nonostante rappresenti l’ufficiale della primavera, può essere capace di notevoli performance invernali. Talvolta, asi verificano addirittura ondate divero e proprio, tali da rappresentare la fase più cruda dell’inverno. Andando indietro nel tempo, per trovare grande freddo e nevicate abbondanti bisogna tornare al2005. In quell’inverno si veniva da un febbraio particolarmente freddo e nevoso lungo la Penisola, con record diultra-decennali in Appennino. Il 1°lacolpì il Centro-Sud Italia, giungendo fin sulle colline di Napoli, a medio-bassa quota in Calabria, e soprattutto con abbondanti accumuli fin sulle coste del Medio Adriatico, dal sud delle Marche fino al Molise. La ...

