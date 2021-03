Covid, donne vittime della crisi: per una su due peggiorata la condizione economica (Di lunedì 1 marzo 2021) L'indagine "La condizione economica femminile in epoca di Covid-19" realizzata da Ipsos per WeWorld sottolinea che il peggioramento supera il 60% nella fascia di età 25-34 anni (6 donne su 10). Le più colpite le madri e le disoccupate Leggi su repubblica (Di lunedì 1 marzo 2021) L'indagine "Lafemminile in epoca di-19" realizzata da Ipsos per WeWorld sottolinea che il peggioramento supera il 60% nella fascia di età 25-34 anni (6su 10). Le più colpite le madri e le disoccupate

